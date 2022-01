Coreia do Sul deteta lançamento de projétil não identificado pela Coreia do Norte

As forças armadas da Coreia do Sul (JCS) informaram esta sexta-feira que detetaram o lançamento pela Coreia do Norte de um "projétil não identificado na direção leste", o terceiro teste realizado por Pyongyang nos últimos nove dias.

A declaração curta dos militares sul-coreanos não forneceu mais pormenores sobre o projétil.

O regime norte-coreano disparou o que se presume serem mísseis hipersónicos a 05 e 11 de janeiro, e o teste de hoje chega horas depois de Pyongyang ameaçar uma resposta "mais forte e mais determinada" às novas sanções dos EUA contra cidadãos norte-coreanos.