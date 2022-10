As autoridades sul-coreanas e japonesas confirmaram que a Coreia do Norte disparou dois projéteis que parecem ser mísseis balísticos de curto alcance, no quatro teste dos norte-coreanos esta semana.

Os militares da Coreia do Sul disseram que detetaram os dois lançamentos de mísseis norte-coreanos com 18 minutos de intervalo, perto das 07:00 (23:00 de sexta-feira em Lisboa), vindos da região da capital do Norte, Pyongyang.

O Ministério da Defesa do Japão disse que também detetou os lançamentos.