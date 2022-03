Coreia do Sul diz que Norte lançou "projétil não identificado"

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" em direção ao mar do Japão, anunciaram esta quinta-feira as forças armadas da Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o mar de Leste [nome dado nas duas Coreias ao mar do Japão]", indicaram os chefes do Estado-Maior Conjunto sul-coreano, em comunicado.

O Governo do Japão indicou que o projétil "aparenta ser um míssil balístico".

Até agora, este é o 12.º lançamento, um número recorde, destes projéteis norte-coreanos.

De acordo com Washington e Seul, Pyongyang está a testar um novo míssil balístico intercontinental (ICBM), chamado Hwasong-17, alegadamente com maior alcance e poder destrutivo.