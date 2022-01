Coreia do Norte terá disparado um míssil balístico, afirma Japão

A Coreia do Norte disparou um suposto míssil balístico na costa leste esta quarta-feira, disseram as autoridades japonesas.



Já a Coreia do Sul relatou o lançamento de um projétil não especificado, avançou a Reuters.



O lançamento ocorre dias depois de o líder Kim Jong Un ter prometido continuar a desenvolver as forças armadas para poder conter uma situação internacional instável.