Coreia do Norte incentiva o consumo de cisnes negros para enfrentar crise alimentar

A crise económica na Coreia do Norte obrigou o líder Kin Jong Un a tomar medidas inovadoras para lidar com a escassez de alimentos.



Desde a criação de cisnes negros para consumo à impressão de cupões no valor de cerca de 1 dólar devido à falta de notas de won norte-coreanas, muitas têm sido as medidas tomadas para fazer frente à crise.





Um relatório de investigadores da ONU divulgado este mês revelava que milhares dos habitantes mais vulneráveis corriam o risco de morrer à fome. Segundo especialistas, a insegurança alimentar na Coreia do Norte deve-se, por um lado à

má gestão da economia e, por outro lado, às sanções internacionais impostas ao país asiático por causa das armas nucleares.





A imprensa estatal norte-coreana tem incentivado o consumo de carne de cisne negro que diz ser considerada "uma valiosa fonte de alimento", sublinhando que a criação em escala industrial ajudaria a melhorar a vida das pessoas.

"A carne de cisne negro é deliciosa e tem valor medicinal", disse o jornal Rodong Sinmun, esta segunda-feira.



Apesar de o líder norte-coreano reconhecer a situação alimentar como "tensa", também defende que a economia melhorou este ano, contrariamente ao que dizem os observadores internacionais.



FALTA DE TINTA E PAPEL PARA AS NOTAS

A impressão de cupões em substituição do dinheiro oficial do país, tem sido feito pelo menos desde agosto, de acordo com o site japonês Rimjin-gang. Esta situação ocorre, em parte, porque o papel e tinta para a moeda oficial já não estavam a vir da China.



Outro dos motivos da escassez de won estará também relacionada com a repressão do governo relativamente ai uso de moeda estrangeira, especialmente dólares americanos e renminbi chinês que antes eram amplamente usados.