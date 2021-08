Coreia do Sul e Estados Unidos debatem ajuda humanitária à Coreia do Norte

Os delegados da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para o desarmamento nuclear da Coreia do Norte debateram hoje, em Seul, o envio de ajuda humanitária para o país está a atravessar uma grave crise económica.

"Discutimos uma possível assistência humanitária à RPDC [República Popular Democrática da Coreia] e reafirmámos o apoio dos EUA às relações e diálogo intercoreano, tal como estipulado na declaração conjunta entre os nossos dois líderes em maio", disse o delegado norte-americano, Sung Kim, no final da reunião.

"Continuaremos a apoiar projetos de cooperação humanitária", acrescentou Kim, citado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, no final do encontro com o homólogo da Coreia do Sul, Noh Kyu-duk.