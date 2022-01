Coreia do Norte lança novo míssil balístico

A Coreia do Norte disparou esta terça-feira um míssil balístico no seu mar oriental, o segundo lançamento numa semana, disseram as forças armadas da Coreia do Sul e do Japão.

Os lançamentos deste mês seguem uma série de testes de armas em 2021 que traduz a forma como a Coreia do Norte continua a expandir as suas capacidades militares durante um bloqueio pandémico autoimposto e conversações nucleares estagnadas com os Estados Unidos.

Os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram que a Coreia do Norte provavelmente disparou um único míssil balístico de uma área interior para o seu mar oriental, e que as forças armadas sul-coreanas e norte-americanas estavam a analisar o lançamento.