Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos

A Coreia do Norte lançou esta sexta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance na direção do mar do Japão, num momento de tensão crescente na península coreana.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse, em comunicado, terem sido detetados "dois mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte".

Este último lançamento ocorre no mesmo dia em que Seul e Washington devem concluir os exercícios militares conjuntos, sendo que ambos os países anunciaram também manobras aéreas em larga escala, envolvendo caças-bombardeiros de quinta geração entre 31 de outubro e 04 de novembro.