Coreia do Norte lança míssil balístico para o mar em resposta à Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico, esta quinta-feira, para o mar ao largo da costa leste de Seul. Anteriormente a Coreia do Sul tinha mobilizado caças aéreos como resposta aos dez aviões militares norte coreanos que sobrevoaram a fronteira.A informação foi avançada pela Coreia do Sul e uma declaração posterior dos militares norte-coreanos, citada pela agência noticiosa oficial KCNA da Coreia do Norte, afirmou que foram necessárias "fortes contramedidas militares" após a Coreia do Sul ter