Coreia do Norte promete reforçar capacidade nuclear

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu aumentar a capacidade nuclear do país, durante um desfile militar na capital, Pyongyang, para marcar o 90.º aniversário das forças armadas da Coreia do Norte.

Segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, Kim disse que o país "continuará a tomar medidas para reforçar e desenvolver as suas forças nucleares ao ritmo mais rápido possível".

"Com vista a um contexto político e militar turbulento e a várias crises que estão por vir", as armas nucleares são "um símbolo do poder nacional" e devem ser diversificadas, defendeu o líder norte-coreano.