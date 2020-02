Coronavírus faz dois mortos e infeta 60 pessoas em Itália

Foram confirmados dois casos positivos de infeção com o coronavírus de Wuhan (COVID-19) em Milão, Itália. Um reside em Sesto San Giovanni e encontra-se no hospital San Raffaele há uma semana. Outro é de Mediglia, que foi transferido para o hospital de Sacco.Foram identificados 47 casos de contágio na província da Lombardia, 12 na região de Veneto e um em Piemonte. Registam-se duas vítimas mortais.Na Lombardia e em Veneto, foram encerradas escolas e cancelados eventos públicos. Empresas como a Luxottica (dona da Ray Ban) e o banco UniCredit instaram os funcionários que vivem nas zonas mais afetadas a ficar em casa.A primeira morte por COVID-19 em Itália foi a de uma mulher de 76 anos, encontrada morta em casa a 50 quilómetros de Milão e cujos testes ao coronavírus de Wuhan deram positivo.Um homem de 78 anos morreu com a infeção perto de Pádua. A sua esposa e a filha também foram infetadas.Na região de Veneza, está a considerar-se a suspensão do tradicional Carnaval.