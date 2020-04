Coronavírus já fez 700 mortos no Brasil. 14.152 pessoas estão infetadas

O Brasil registou na manhã desta quarta-feira 700 mortes devido ao novo coronavírus, o SARS-CoV-2.Este novo balanço foi confirmado pelas secretarias de Saúde dos 27 estados brasileiros na atualização de dados feita às 10h30 locais (13h30 em Portugal Continental).

Também o número de casos de pessoas infetadas foi atualizado, atingindo os 14.152. Na tarde de terça-feira, o Ministério da Saúde, que divulga a sua atualização diária no final de cada tarde, registava 667 mortes e 13.717 infetados pela doença em todo o país.

Fortaleza, capital do estado do Ceará, é, proporcionalmente ao número de habitantes, a cidade brasileira com maior valor percentual de casos, tendo registado até à manhã desta quarta-feira 1.051 pessoas infetadas. Mas a cidade com maior número absoluto de infeções é São Paulo, que registava, de acordo com a última atualização, 3.754 pacientes confirmados com Covid-19.

Também o estado de São Paulo, na sua totalidade, é o campeão regional de casos de Covid-19, tendo atingido mais de 5.600 pessoas infetadas e 371 mortes, somando-se, além da sua capital, as outras cidades onde já foram confirmados contágios.



Rio de Janeiro, Ceará, Brasília e Amazonas vêm em seguida no que respeita à preocupação das autoridades em relação ao avanço da pandemia, estando a capital amazonense, Manaus, em situação mais crítica, pois já tem 95% das suas camas de UTI (Unidades de Tratamento Intensivo) ocupadas, mesmo antes de se ter chegado ao pico da pandemia, previsto para final de abril ou início de maio.