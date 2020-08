Coronavírus pode causar inchaço nos testículos e reduzir fertilidade, alertam médicos

Da ausência de paladar e olfato, como sintomas menos comuns, à tosse e febre, como sintomas mais associados à Covid-19. Desde que a pandemia tomou conta das nossas vidas, que a comunidade científica concentrou todos os seus esforços para conhecer a doença ao pormenor.



Cinco médicos relataram agora um novo sintoma que também denuncia a Covid-19: inchaço nos testículos e, consequentemente, redução da fertilidade masculina.







O homem queixava-se de dor nos testículos, desconforto e calor naquela zona após lhe terem surgido os sintomas mais comuns: febre, fadiga e tosse.



De acordo com o relato dos médicos, a dor genital surgiu após uma semana dos sintomas comuns da Covid-19 e continuou durante três dias até que o paciente procurou ajuda médica



O homem tinha testado positivo ao vírus 15 dias antes de surgir a dor genital. Foi submetido a testes rigorosos pelos médicos antes de ser medicado com paracetemol e antibiótico.

Depois de passar uma noite no hospital e sentir algum alívio das dores genitais, o homem teve alta.



Quanto à redução da fertilidade, o grupo de médicos afirma que descobriu esta consequência do vírus ao analisar o sémen de homens que tinham contraído a doença. Estes apresentaram "qualidade prejudicada dos espermatócitos".



Os médicos partilharam as suas descobertas no jornal académico American Journal of Emergency Medicine. Este não foi o primeiro caso em que um paciente afirmou ter dores nos testículos e depois testar positivo à Covid-19. No início do ano, investigadores da Harvard Medical School já tinham relatado a mesma questão.