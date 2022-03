Corpo de atriz porno italiana desmembrado e atirado ao lixo pelo vizinho

Uma atriz porno italiana, que estava desaparecida desde janeiro, foi assassinada pelo vizinho, que desmembrou o corpo. A polícia local encontrou partes do cadáver espalhadas em vários sacos de lixo, em Borno, perto de Brescia. O homem já foi detido e confessou o crime.



Segundo o Daily Mail, as autoridades conseguiram identificar 6 das 12 tatuagens de Carol Maltesi. Acredita-se que os restos mortais da vítima tenham sido mantidos num congelador, pois começaram a derreter com o sol.



O vizinho Davide Fontana, de 43 anos, com quem Carol terá tido um relacionamento este ano, foi preso após entrar numa esquadra a oferecer "informações" sobre o caso, o que foi considerado suspeito. As câmaras de trânsito também registaram o seu carro na área de Borno antes do assassinato. Por fim, Fontana revelou às autoridades que matou a vítima com um martelo durante um "jogo erótico".



Depois do crime, o suspeito terá continuado a usar o telemóvel de Carol. Chegou a enviar mensagens à mãe da vítima, a dizer que a filha tinha desistido da pornografia, segundo o mesmo jornal. Fontana, acusado por três crimes diferentes, também respondeu aos fãs da atriz.



Carol Maltesi, que era conhecida por Charlotte Angie, tinha 26 anos e deixou um filho de seis para trás.