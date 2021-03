O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o tsunami de 2011, no Japão, foi encontrado a 17 de fevereiro.O anuncio foi feito pela polícia a poucos dias do 10.º aniversário da tragédia. O corpo foi encontrado na praia de Higashimatsushima, a nordeste do Japão.Recorde-se que mais de 2500 pessoas estão oficialmente desaparecidas quase 10 anos depois do tsunami.