Boris Johnson isolado após contacto com caso positivo de Covid-19. Primeiro-ministro britânico já esteve infetado

O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson está em isolamento profilático, após uma aplicação para telemóvel de rastreio ter detetado um contacto próximo infetado com coronavírus, avança o jornal Wales Online."O primeiro-ministro foi notificado hoje pelo Serviço Nacional de Saúde de que é obrigado a isolar-se como contacto de alguém com teste positivo para a Covid-19. O PM está bem e faz não apresenta quaisquer sintomas de Covid-19", disse um porta-voz da residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido.

Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a doença, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que lhe permitiu continuar a trabalhar numa fase inicial do período de isolamento.

Mas o agravamento do estado de saúde levou ao seu internamento durante uma semana, no Hospital St. Thomas, a 5 de abril, acabando por passar três noites numa unidade de cuidados intensivos, onde foi tratado pelo enfermeiro português, Luís Pitarma.

A 12 de abril, numa mensagem publicada na rede social Twitter, Boris Jonhson agradeceu a Luís Pitarma e a uma enfermeira da Nova Zelândia pelo tratamento que recebeu durante o internamento no Hospital St. Thomas, em Londres.