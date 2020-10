França declara Estado de Emergência devido à Covid-19 com recolher obrigatório entre as 21h00 e as 06h00

Emmanuel Macron quando anunciou as medidas, que disse estarem em vigor nas próximas quatro semanas.

O governo francês declarou esta quarta-feira Estado de Emergência devido à evolução da pandemia de Covid-19 no país, com recolher obrigatório entre as 21h00 e as 06h00.A medida vai aplicar-se a vilas e cidades que estão no nível máximo de alerta, num dia em que França aumentou o número de pessoas hospitalizadas com coronavírus para mais de 9100 pela primeira vez desde o final do mês de junho.As regiões sujeitas a recolher obrigatório são Île-de-France, que inclui Paris, a capital fracesa e ainda as cidades de Grenoble, Lille, Aix Marseille, Montpellier, Rouen,Saint-Étienne e Toulouse."A situação é aterrorizadora", avançou o presidente francês