Noruega suspende vacina da AstraZeneca. São já seis países a tomar a decisão

A Noruega anunciou esta quinta-feira que também vai suspender a vacina da AstraZeneca, juntando-se assim a cinco países - Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Letónia - que também tomaram esta decisão."Esta é uma decisão cautelosa", disse Geir Bukholm, Diretor de Prevenção e Controle de Infecções do Instituto Norueguês de Saúde Pública, em conferência de imprensa.após a morte de uma enfermeira e o registo de quatro pacientes com condições perigosas de coagulação do sangue depois de receberem o fármaco.