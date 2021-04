Países Baixos suspendem utilização da vacina da AstraZeneca para menores de 60 anos

Os Países Baixos suspenderam as injeções da vacina AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos, após terem ocorridos casos de coágulos sanguíneos, segundo as autoridades de saúde.

"A causa imediata para essa decisão é a notificação de casos de trombose associada à baixa contagem de plaquetas após as vacinações", justificou o serviço público de saúde.

Em comunicado, o ministério da Saúde explicou que esta decisão ocorreu após cinco novos casos que afetaram mulheres entre os 25 e os 65 anos.



Em causa está também a morte de uma mulher que recebeu uma dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca.



O Ministério da Saúde dos Países Baixos confirma a suspensão de 10 mil vacinações já agendadas.