Criança com autismo expulsa de avião por não poder utilizar máscara de proteção contra Covid-19

Um menino de quatro anos com autismo teve de abandonar um voo da Spirit Airlines, nos EUA, por não utilizar máscara facial, medida implementada devido à pandemia da Covid-19.O episódio foi denunciado por Callie Kimball, a mãe da criança, à KTVH-TV.A família, que realizava um voo entre Las Vegas e o Arkansas na passada segunda-feira, apresentou um documento médico onde afirmava que a criança estava isenta de utilizar máscara, uma vez que a mesma é prejudicial à respiração do menino.Um membro da tripulação alegou que o autismo não era uma deficiência e que, por essa razão, o menor teria de utilizar máscara a bordo da aeronave.Numa escala em Dallas, no Texas, a família acabou por abandonar o voo, tendo conseguido regressar ao Arkansas depois da American Airlines ter aceitado o atestado apresentado.Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos EUA, passageiros com atestados e isenções não devem ser obrigados a utilizar máscaras faciais durante os voos.Em declarações ao jornal The Independent, a companhia Spirit alegou que a sua política de empresa "não prevê isenções médicas" e que apenas crianças menores de dois anos estão autorizadas a voar sem máscara a bordo.De acordo com a mesma fonte, a companhia aérea negou também as acusações da mãe da criança, confirmando ainda que, a partir de 19 de março, os passageiros portadores de deficiência poderão utilizar uma isenção médica sobre uso de máscara.