Criança de 10 anos entre os 25 feridos em acidente com ferry em Ibiza

O navio San Gwann transportava 35 passageiros e 12 tripulantes.

Formentera

ilhota de Es Malvins

transferidas de helicóptero, incluindo a criança de dez anos. As restantes foram retiradas por via marítima com o apoio de embarcações da Guarda Civil e da empresa Servisub.

Hospital Can Misses.





Leia também Colisão de barco com boia mata homem na ria Formosa em Faro

Son Espases, em Maiorca, devido ao seu estado mais delicado. Há também outro passageiro em estado grave.

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas num acidente de barco em Ibiza, Espanha, no sábado, incluindo uma criança de 10 anos em estado grave.Fazia a travessia entre Ibiza equando embateu num banco de areia na, segundo avança o jornal Cadenaser.No total, nove pessoas foramOs feridos foram levados para oA criança teve de ser transferida para o Hospital