Criança de 7 anos comove ao vender aviões de papel para comprar telemóvel novo

Uma criança de sete anos comoveu os internautas após tentar vender aviões de papel numa praça no município de Cubatão, em São Paulo, no Brasil, com o objetivo de conseguir comprar um telemóvel novo. A mãe, Marcella Silva, de 24 anos, contou ao portal G1 que não sabia do plano do filho e que quando o encontrou a vender os aviões, comprou-os todos e levou-o para casa.

De acordo com Marcella, o telemóvel da criança caiu ao mar e por isso Arthur decidiu vender aviões de papel feitos por ele para comprar um telemóvel novo, tendo saído de casa sem que a mãe se apercebesse. "Ele disse-me que ia fazer aviões de papel, mas na altura eu não percebi o porquê", conta Marcella.

No dia seguinte, a mãe procurou Arthur em casa e não o encontrou. Ao perceber que ele poderia ter saído, pensou em ir até à praça, onde o filho costumava brincar. "Quando cheguei, ele estava lá, sentado num banco com os aviões de papel e triste", confessou, acrescentando que o filho planeou vender os aviões de papel sem que ela se apercebesse.

A publicação nas redes sociais com a foto de Arthur comoveu os internautas que posteriormente procuraram Marcella para ajudar a criança. "As pessoas estão a enviar-me dinheiro para ajudá-lo comprar o telemóvel", contou.

"Algumas pessoas podem achar que foi ideia minha, mas eu prefiro sair à rua para vender bolos, do que mandar o meu filho vender alguma coisa. Foi ideia dele, ele achou que tinha encontrado uma maneira de ganhar dinheiro", conclui Marcella, citada pelo portal G1.