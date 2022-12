Criança de dois anos resgatada depois de ser engolida por hipopótamo no Uganda

Uma criança de dois anos foi engolida por um hipopótamo no distrito de Katwe-Kabatoro, no Uganda. O ataque aconteceu a quatro de dezembro.Segundo a CNN, o menino estava a brincar no jardim de casa, que fica perto de um lago, quando aconteceu o ataque. Um homem que estava perto conseguiu salvar a criança ao "apedrejar o hipopótamo que abriu a boca e soltou o menino", referiu porta-voz da polícia local.O menor foi levado para uma clínica e mais tarde transportada para o Hospital. Antes de ter alta, a criança recebeu vacina contra a raiva.