Uma criança de seis anos foi acidentalmente alvejada com uma arma de fogo quando brincava com os primos, no Brasil.

Os pais levaram imediatamente a criança para o hospital, depois de terem ouvido os disparos e verem a filha com ferimentos na cabeça.

A criança foi sujeita a uma cirurgia e está em estado crítico.

A arma de fogo, pertencente a um homem de 76 anos, foi posteriormente apreendida pela Polícia Civil.