Criança encontrada morta em carro roubado após tiroteio nos EUA

Uma criança, de dois anos, foi encontrada morta dentro de um carro roubado depois de o pai ter sido morto a tiros, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos da América. Os investigadores acreditam que o pai da criança se tenha encontrado com outro homem no local quando houve uma discussão. Até ao momento, o suspeito ainda não foi encontrado. A polícia pede agora a ajuda do público.

O alerta do incidente foi dado por volta das 13h46 para um tiroteio na área de El Camino Del Rey Street e Chimney Rock Road, no Texas. No local, os polícias encontraram um homem, de 38 anos, que tinha sido alvejado, refere o chefe assistente da polícia de Houston Larry Satterwhite. O alegado homicida terá alvejado várias vezes a vítima antes de lhe roubar o carro e fugir do local.

Mais tarde, às 18h36, uma mulher relata o desaparecimento do marido e do filho de 2 anos. Segundo Larry, as informações fornecidas pela mulher foram suficientes para que a polícia percebesse que a vítima do tiroteio era o marido. Até ao momento da chamada, a polícia não sabia da existência da criança.

O automóvel, um SUV preto, foi encontrado com a criança dentro a 16 quilómetros do local do tiroteio. Na chegada ao local, os polícias partiram as janelas do veículo para resgatar e prestar socorro à criança, referiu Satterwhite. "Infelizmente era tarde demais. A criança faleceu no carro", assegurou ainda.

"Não sabemos por que razão, ou como, ou qual será a causa da morte. Pode ser algo como a exaustão pelo calor, simplesmente não sabemos. Isso será determinado pela autópsia", revelou o chefe assistente da polícia sobre a criança.

O suspeito permanece à solta. "Estamos a pedir a ajuda do público para identificar o suspeito", anunciou Satterwhite. O homem é descrito como sendo afro-americano e vestia uma t-shirt branca, calções pretos e um boné preto do Oakland Raiders.