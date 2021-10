Criança morre após contrair parasita "devorador de cérebros" num parque aquático nos EUA

Uma criança morreu no estado norte-americano do Texas após contrair uma rara ameba (parasita) "devoradora de cérebros" num parque aquático.



A criança, diagnosticada com meningoencefalite amebiana primária, foi hospitalizada a 5 de setembro, segundo a CNN. Trata-se de uma infeção provocada por uma ameba chamada Naegleria fowleri. Segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC, sigla em inglês) dos Estados Unidos, a doença progride rapidamente. É frequentemente fatal, provocando a morte entre um e 18 dias após o início dos sintomas.







O parque foi imediatamente fechado após o caso ter sido detetado. De acordo com um comunicado do CDC, os testes confirmaram a presença do organismo na água do parque. No entanto, avançam que a água potável da cidade não foi contaminada.



Homem acorda com morcego no pescoço, recusa vacina e morre semanas depois Leia também



Os casos da doença são raros. O CDC reportou, entre 2010 a 2019, 34 infeções por Naegleria fowleri nos Estados Unidos.