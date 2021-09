Surto mortal do vírus Nipah alastra-se no sul da Índia

Um surto do vírus Nipah está a alastrar-se no estado de Kerala, no sul da Índia, e a preocupar as autoridades sanitárias. O vírus, que não está relacionado com a Covid-19, responsável pela atual pandemia, já matou um rapaz de 12 anos no passado fim de semana, segundo avança o canal televisivo CBS News.

Na origem do surto está o caso de um menino de 12 anos que foi internado após ter passado uma semana com febres altas. Segundo as análises às amostras de sangue enviadas para o Instituto Nacional de Virologia, aquilo que os médicos suspeitavam ser uma inflamação no cérebro (encefalite), viria a ser diagnosticado como uma infeção pelo vírus Nipah. A criança de 12 anos acabou por não resistir à infeção e morreu no passado domingo.

As autoridades do estado de Kerala, no sul da Índia, estão agora a tentar controlar o surto do vírus Nipah, tendo isolado a área à volta da casa do rapaz.

De acordo com a ministra da Saúde do estado de Kerala, Veena George, das 188 pessoas que entraram em contacto com a vítima, vinte foram consideradas contatos de risco e mantidas em quarentena. Dois profissionais de saúde, que também estiveram em contacto com o menino de 12 anos, apresentaram sintomas e foram posteriormente hospitalizados, acrescentou a CBS News.

O que é o vírus Nipah

O vírus Nipah é um vírus zoonótico, um tipo de vírus em que o contágio ocorre através do contacto direto entre animais e humanos, ou através do consumo de alimentos contaminados. Os portadores naturais do Nipah são morcegos frugívoros da família Pteropodidae, também conhecidos como "raposa voadora". No entanto um grande número de contaminações entre humanos também já foi registado.

Quais os sintomas

Os sintomas mais comuns da infeção pelo vírus Nipah são febre e dores de cabeça, que duram normalmente entre três dias a duas semanas. Os sintomas rapidamente progridem para um inchaço nas células cerebrais e se manifestam através de sonolência, tonturas e, em alguns casos, a morte.

Há cura?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde [OMS], 75% das infeções por Nipah são fatais e o vírus ainda não tem cura ou vacina.