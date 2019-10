Criança recusa tomar banho para jogar Fortnite e é espancada pela mãe

Uma mãe de 35 anos está a ser acusada de abusos agravados contra o filho, de apenas 10 anos, depois deste ter recusado tomar banho para poder continuar a jogar Fortnite. Episódio de violência aconteceu no estado da Florida, Estados Unidos.Ann Perugia espancou a criança e deslocou-lhe o maxilar, tudo porque o jovem não queria deixar o computador. Segundo as autoridades, os dois discutiram e a mãe terá perdido a cabeça por causa da atitude do filho.Quando Ann se deslocou ao quarto para perceber se o filho estava pronto para ir para a cama, encontrou-o ainda a jogar sem ter tomado banho. Ter-se-á então iniciado a discussão que acabou com o espancamento da criança.A polícia confirmou que a criança apresentava o maxilar deslocado e vários arranhões no corpo. Ann Perugia contou uma versão diferente do sucedido às autoridades mas acabou detida.