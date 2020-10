Crianças sobrevivem sozinhas em casa três dias com pais mortos no quarto

Duas crianças foram encontradas pela polícia com vida, após passarem três dias sozinhas em casa, com os pais mortos no quarto. Segundo as autoridades de Bolshoye Kuzymokino, na Rússia, Alexander e Viktoria Yakunin, de 20 e 25 anos, morreram "após ingerirem pickles envenenados".

A menina de cinco anos e o menino de um, filhos do casal, foram descobertos por familiares, que estranharam a ausência de Alexander, Viktoria e das crianças numa reunião de família. Ligaram para casa do casal e atendeu a filha. Contou que os pais "estavam a dormir há muito tempo" e que o pai "estava com uma cor estranha".

A irmã de Viktoria, Natalia, foi imediatamente a casa da família e encontrou o casal morto na cama. Chamou as autoridades que imediatamente começaram a investigar o caso.

Segundo foi possível apurar até ao momento, Alexander terá recebido um frasco de pickles caseiros da avó. O presente estaria envenenado com toxina botulínica, sem que a idosa soubesse, e matou o caso. O frasco foi encontrado aberto na cozinha e o casal tinha vestígios do produto no estômago.

A substância tóxica terá causado falência respiratória e culminado na trágica morte.