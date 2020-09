O que é o novichock, o agente nervoso que envenenou o opositor russo Alexei Navalny?

O governo alemão confirmou esta quarta-feira o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny com novichock depois de este ter dado entrada no passado dia 20 de agosto no hospital de Omsk.



A Alemanha acusou já a Rússia de ter utilizado a substância para envenenar Navalny. Mas este não é caso único.





Em março de 2018 o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha foram igualmente envenenados com a substância. O governo britânico expulsou na altura 23 diplomatas russos, depois do governo da Rússia se ter recusado a apresentar uma explicação para o uso da substância.

No mesmo ano, Charlie Rowley e Dawn Sturgess foram encontrados inconscientes em casa, em Wiltshire, Inglaterra. A polícia acabou por revelar que a dupla teria sido envenenada com o mesmo agente nervoso que o ex-espião russo Sergei Skripal. Sturgess morreu uma semana depois em resultado do do envenenamento. Rowley acabou por recuperar a consciência.



Afinal, o que é o novichock?

O nome significa "recém-chegado" em russo e aplica-se a um grupo de agentes nervosos desenvolvidos pela União Soviética nas décadas de 1970 e 1980. A substância foi considerada uma arma química de quarta geração, projetada como parte de um programa soviético designado FOLIANT.

O novichock A-230 é, inclusive, descrito como sendo entre 5 e 8 vezes mais potente do que o agente nervoso VX (utilizado para matar o irmão do pai do líder norte-coreano).

Como é que funciona?

Existem diversas variantes desta substância, em formato líquido e também em pó. Algumas versões têm um rápido efeito - 30 segundos a dois minutos - mas outras podem demorar até 18 horas após a exposição.



O novichock bloqueia as ligações entre os nervos para os músculos, provocando o colapso de várias funções corporais. A ação letal dos agentes provoca a desaceleração da frequência cardíaca e a obstrução das vias. Os sintomas incluem olhos brancos, à medida que as pupilas ficam mais constrangidas, convulsões, baba e, nos piores casos, coma, insuficiência respiratória e até mesmo a morte.



O que fazer em caso de contacto com a substância?

Em caso de exposição ao novichock, as roupas devem ser imediatamente removidas e a pele lavada com água e sabão.