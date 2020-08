Opositor russo em estado grave transferido para a Alemanha sábado de manhã

O opositor do Presidente russo Alexeï Navalny, internado desde quinta-feira em Omsk, na Sibéria, vai ser transferido para a Alemanha no sábado de manhã, algumas horas depois do que inicialmente estava previsto, após um pedido da equipa médica alemã.

"A pedido da equipa médica alemã, o voo será adiado até à manhã do dia 22 de agosto [sábado]", indicou o Ministério Regional da Saúde, citado pelas agências russas, evocando as "exigências do sindicato das transportadoras aéreas da Alemanha, que regula as condições de trabalho da tripulação".

Alexeï Navalny, 44 anos, está internado desde quinta-feira em Omsk, numa unidade de cuidados intensivos, em coma e ligado a um ventilador, depois de se ter sentido mal durante um voo, suspeitando a sua equipa que o problema de saúde possa ter sido causado por envenenamento.