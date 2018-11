Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criminoso mata na cadeia para evitar extradição para o Brasil

Assassinou uma jovem de 19 anos na cela para travar deportação.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 10:15

Um traficante brasileiro preso no Paraguai matou uma jovem de 19 anos na cela numa tentativa de continuar preso naquele país e evitar a extradição para o Brasil, onde receava ser morto por rivais.



Marcelo ‘Piloto’ é um dos principais líderes da fação criminosa Comando Vermelho, a mais temida do Rio de Janeiro, e mesmo preso comandava o tráfico de armas e de droga do Paraguai para o Brasil, pelo qual travava uma sangrenta guerra com outra fação, o Primeiro Comando da Capital, que colocou a sua cabeça a prémio.



A vítima, que ele matou com 16 facadas dentro da sua cela num quartel em Assunção, era Lídia Meza, uma jovem prostituta de 19 anos. Com a conivência dos guardas, Lídia entrou na prisão durante a noite e, depois de terem feito sexo, ele assassinou-a.



Segundo as autoridades, a morte da jovem foi uma tentativa desesperada de Marcelo de não ser extraditado para o Brasil, onde foi condenado a 26 anos por roubo e homicídio.



O criminoso julgou que o Paraguai o condenaria a muitos anos de cadeia e o faria cumprir a pena no país, onde dizia que vivia numa "prisão de luxo".



No entanto, indignado com a frieza e a selvajaria de ‘Piloto’, o presidente paraguaio, Mário Benitez, expulsou-o sumariamente para o Brasil, onde está agora detido em isolamento numa prisão de alta segurança do Paraná.