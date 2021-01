Crítico de Putin detido na Rússia está na pior prisão de Moscovo

O crítico do Kremlin Alexei Navalny está detido na prisão de Matrosskaya Tishina, em Moscovo, a mais dura da capital russa e odiada pelas suas associações com o regime soviético, que usou o local para isolar presos políticos. "Li sobre a prisão e agora estou cá", disse Navalny no Instagram.Outro opositor ao presidente Putin, o milionário Mikhail Khodorkovsky, esteve detido nessa prisão e enviou um alerta a Navalny: "É muito dura de início e não se torna mais fácil com o tempo. Podemos ser assassinados a todo o momento".Navalny foi detido no domingo, à chegada da Alemanha, onde foi tratado a um envenenamento por Novichok em agosto de 2020. Teve ordem de prisão preventiva por 30 dias, por violar a pena suspensa, e vai ser julgado de novo.