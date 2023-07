Culturista morre esmagado durante agachamento com barra de 210 quilos na Indonésia

Justyn Vicky, um culturista e influenciador de 33 anos, morreu depois de ter sido esmagado por uma barra de 210 quilos quando tentava fazer um agachamento. A tragédia ocorreu dia 15 de julho no ginásio The Paradise Bali, na Indonésia.Segundo o Daily Mail, a barra caiu sobre o pescoço de Justyn, que caiu no chão inconsciente. Estava com o pescoço partido e com compressão crítica dos nervos vitais que ligam o coração e os pulmões, informou a equipa médica.O homem foi levado para o hospital e submetido a uma operação de emergência. Apesar de todos os esforços de pessoal médico, o culturista acabou por não resistir aos ferimentos.Justyn Vicky tinha uma conta com cerca de 30 mil seguidores no Instagram, na qual ia partilhando a rotina de treinos.O ginásio The Paradise Bali fez um tributo nas redes sociais. "Para o nosso querido Justyn, o teu impacto nas nossas vidas é incomensurável. O teu legado viverá através das inúmeras vidas que tocaste, das transformações que inspiraste e do amor e paixão que infundiste em cada momento que passámos juntos. Descansa em paz, querido amigo. Ficarás para sempre nos nossos corações", escreveram.