Todos os sábados, faça chuva ou esteja sol, Nilton Bala reserva a tarde para responder às centenas de mensagens que diariamente recebe nas suas redes sociais. Só no Instagram, onde tanto partilha fotografias a treinar famosos [só nos últimos dias, a julgar pelas fotografias publicadas, pelo seu estúdio passaram Sofia Ribeiro, Marisa Cruz e José Fidalgo] como frases motivacionais e parcerias com as mais variadas marcas ligadas ao desporto, tem quase meio milhão de seguidores.









