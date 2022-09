O milagre que abriu caminho à beatificação de João Paulo I aconteceu em 2011, em Paraná, cidade 500 quilómetros a norte de Buenos Aires, na Argentina. Candela Soza, uma menina, então com 13 anos, que sofria de uma epilepsia refratária maligna, uma doença rara e mortal que afeta uma em cada milhão de pessoas, encontrava-se, a 22 de julho de 2011 em estado terminal no hospital, quando uma médica abraçou a mãe, Roxana, e lhe disse que não havia mais nada a fazer e que a sua filha morreria naquela noite. Banhada em lágrimas, a mãe dirigiu-se à paróquia de Nossa Senhora de La Rábida, para rezar.Perante o desespero da mãe, o pároco, José Dabusti, pediu para ver a menina. Quando chegou ao quarto, colocou-lhe as mãos na cabeça e encomendou-a ao Papa João Paulo I. Para surpresa dos médicos, o trágico desfecho nunca aconteceu e a menina curou-se. Os pais de Candela escreveram, então, ao Papa Francisco a contar o sucedido. Hoje, a miraculada tem 21 anos, é estudante universitária e até pratica desporto.