Daesh divulga foto do cabecilha do massacre que matou mais de 300 pessoas no Sri Lanka

Orgão de propaganda do grupo extremista mostra sete alegados bombistas.

16:44

O Daesh divulgou esta terça-feira uma fotografia que mostra, alegadamente, seis 'homens-bomba' e o mentor do ataque que matou pelo menos 321 pessoas no Sri Lanka no domingo de Páscoa.

A imagem divulgada pela agência de notícias Amaq, órgão de propaganda do grupo extremista, afirma mostrar aos homens que executaram o ataque. Seis deles possuem o rosto coberto e um sétimo, no meio dos seis, mostra o rosto e será o cabecilha do massacre. O mentor é identificado como Zahran Hashim.

"Os executores do ataque que teve como objetivo os cidadãos dos países da coligação e cristãos [realizado] anteontem [no domingo] são combatentes do Estado Islâmico", afirmou em comunicado uma fonte próxima dos ‘jihadistas’ citada pela agência Amaq, órgão de propaganda do grupo extremista.

O Daesh já reivindicou os violentos ataques no Sri Lanka ao início desta terça-feira. Além dos 321 mortos, incluindo um português, Rui Lucas , há ainda 500 feridos a registar.