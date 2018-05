Daesh reivindica ataque em Liège

Extremistas islâmicos dizem que Benjamim Herman respondeu aos apelos feitos pelos jihadistas.

O grupo terorrista Daesh reivindicou o ataque de terça-feira em Liège, na Bélgica, em que morreram pelo menos três pessoas. Através da agência de propaganda do grupo, a Amaq, o grupo descreveu Benjamim Herman como "um soldado" do Daesh, que respondeu aos apelos feitos pelos jihadistas para que sejam realizados ataques "nos países da coligação" que têm combatido a organização terrorista.





#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency — AFP news agency (@AFP) 30 de maio de 2018







Na terça-feira, Herman matou duas mulheres polícias e a uma jovem de 22 anos que estava sentada num carro, além de ter feito refém uma outra mulher numa escola. As autoridades acreditam também que o ex-recluso terá morto uma quarta pessoa, que estava na mesma prisão que Herman.



Segundo declarações do Ministro do Interior, Jan Jambon, ao canal de televisão RTL, Herman assassinou o ex-recluso na segunda-feira passada, desferindo-lhe um golpe profundo na cabeça com um objecto contundente.



De acordo com publicações belgas, Herman estava também a gozar de dois dias em liberdade condicional que tinham como objectivo prepará-lo para a reinserção na sociedade. Detido desde 2013, estava previsto que Herman fosse libertado em 2020. O suspeito foi abatido quando saiu da escola a disparar.