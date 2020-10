Debate mais moderado entre Donald Trump e Joe Biden revela diferentes visões do mundo

O segundo debate entre os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, na noite de quinta-feira, foi mais moderado e apresentou duas visões de mundo muito diferentes, publica hoje a imprensa mundial.

O jornal norte-americano New York Times sublinhou que o tom deste segundo e último debate foi, no geral, mais moderado do que no primeiro encontro, realizado no mês passado, entre o republicado e atual Presidente, Donald Trump, e o democrata Joe Biden.

Se o teor deste segundo debate, que ocorreu na Belmont University em Nashville, foi mais moderado, o conflito em questões de substância e visão não poderia ter sido mais dramático, segundo o New York Times.