Jair Bolsonaro e Lula da Silva não pouparam nas críticas, ataques e ofensas pessoais no primeiro debate televisivo da segunda volta das Presidenciais brasileiras, no domingo à noite, procurando explorar os pontos fracos um do outro em busca de votos.



Logo no início, Lula mostrou ao que tinha ido e acusou Bolsonaro de ser responsável por mais de metade das quase 700 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil, por ter demorado a comprar vacinas e ter boicotado medidas restritivas, e comparou o negacionismo do Presidente com o sucesso da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 quando era chefe de Estado e vacinou 80 milhões de pessoas em três meses.









Ver comentários