Declarações fiscais de Trump divulgadas pelo Congresso dos EUA

Os Democratas no Congresso dos EUA divulgaram esta sexta-FEIRA seis anos de declarações fiscais do ex-Presidente Donald Trump, no âmbito da investigação sobre as finanças do empresário que se recusava a divulgar as informações.

As declarações, que incluem informações pessoais confidenciais, como números de contas bancárias, abrangem o período de 2015 a 2020, num longo relatório de quase 6.000 páginas, incluindo mais de 2.700 páginas de declarações individuais de Trump e da mulher, Melania.

A divulgação dos dados sucede a uma votação no Comité de Meios e Recursos da Câmara de Representantes, que aconteceu na semana passada, onde os Democratas alegaram a necessidade de transparência num Estado de Direito, contra os argumentos do Republicanos que dizem temer a abertura de um precedente perigoso em relação à perda de proteção à privacidade.