Foi preciso esperar quatro anos, mas esta segunda-feira, no Palácio Nacional de Queluz, Sintra, Chico Buarque recebeu, finalmente, o Prémio Camões 2019. “Meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa demora”, gracejou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, citando versos de uma canção conhecida do compositor, cantor e escritor brasileiro.









