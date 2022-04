Defensores da liberdade de imprensa querem que Reino Unido recuse extraditar Assange

Várias organizações de liberdade de imprensa pediram numa carta enviada esta sexta-feira à ministra do Interior britânica para recusar a extradição do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos por espionagem.

Na quarta-feira, a justiça britânica deu formalmente luz verde à extradição do australiano de 50 anos à justiça americana, mas agora cabe à ministra do Interior, Priti Patel, assinar um decreto de extradição, suscetível de recurso.

Numa carta, funcionários de 19 organizações - incluindo a organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, as federações europeias e internacionais de jornalistas, além de vários clubes PEN - instam o ministro a "agir no interesse da liberdade de imprensa, recusando a extradição" de Julian Assange.