Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Defesa de Mayorga envia documentos da acusação contra Ronaldo a 18 entidades judiciais

Entre as entidades estão o Ministério Público português, a Ordem dos Advogados e a Polícia Municipal de Lisboa.

08:11

Os advogados de Kathryn Mayorga enviaram os documentos respeitantes ao processo em que Ronaldo é acusado de violação a 18 entidades judiciais de vários países. O objetivo é apurar se o jogador português infringiu as leis locais.



Entre as entidades estão o Ministério Público português, a Ordem dos Advogados e a Polícia Municipal de Lisboa.



A defesa da norte-americana afirma que enviou cópias das cartas inicialmente entregues à polícia de Las Vegas bem como documentos do caso retirados do site Football Leaks. Foi ainda enviada a reprodução da ação cível onde Cristiano Ronaldo é acusado de 11 crimes.



Os defensores de Mayorga pedem ainda que todos os documentos na posse de Ronaldo sejam enviados para as entidades judiciais para acelerar a investigação e resolução das alegadas discrepâncias nos documentos do Football Leaks.



O envio dos documentos às 18 entidades judiciais de vários países surge após a reação da defesa de Ronaldo que afirmou que os documentos em questão seriam "falsos" e "fabricados".