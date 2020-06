"Dei-lhe um estalo": Ex-marido de JK Rowling admite agressão mas revela não estar arrependido

O primeiro marido de JK Rowling, de 54 anos, veio agor admitir a responsabilidade pela violência manifestada para com a ex-mulher. Jorge Arantes, de 52 anos, afirmou que as criticas feitas pela escritora não fazem com que fique incomodado.



"Se diz isso, é com ela. Não é verdade", disse Jorge em entrevista ao The Sun, após a autora dos livros de Harry Potter ter dito que foi vítima de violência no primeiro casamento.







De acordo com uma publicação no Twitter, a escritora terá mantido o silêncio até à data por causa de Jessica, atualmente com 27 anos, filha que tem em comum com o antigo apresentador de televisão

Rowling está casada com Neil Murray. "Agora estou casada com um homem verdadeiramente bom e com princípios. (...) Consegui escapar", rematou.