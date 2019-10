Uma menina de dois anos morreu com queimaduras depois de ter sido deixada dentro do carro pela mãe, que se divertia com uma amiga num bar na cidade de Torrance, na Califórnia.June Love foi abandonada pela mãe durante cinco horas. Quando a mulher voltou ao carro, a menina estava em paragem cardiorrespiratória.Enquanto esperava pela equipa de emergência médica, a mulher ainda colocou a filha num balde com água fria para acalmar as queimaduras. Mas a menina acabou por não resistir às elevadas temperaturas que se faziam sentir dentro do veículo e óbito foi declarado no local.A mãe da menina foi detida. O caso está a ser investigado pelas autoridades canadianas.O pai de June criou uma página em nome da menina, na rede social Facebook, apelando aos mais solidários donativos para conseguir realizar o funeral da filha. Até ao momento foram angariados mais de dois mil euros.