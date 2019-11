Demissão “iminente” do primeiro-ministro de Malta

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, deverá anunciar a sua demissão do cargo nas próximas horas, na sequência da investigação ao assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia em 2017.Muscat, que está sob forte pressão da oposição e da opinião pública após a detenção do seu chefe de gabinete, anunciou aos seus ministros que a sua demissão está "iminente" e ontem de manhã esteve reunido com o presidente George Vella, embora não tenha sido feito qualquer anúncio oficial.A intenção de Muscat foi anunciada numa reunião de crise do Conselho de Ministros, na quinta-feira à noite, em que foi decidido rejeitar o pedido de imunidade judicial exigido pelo principal suspeito na morte da jornalista, o empresário Yorgen Fenech, que alega ter informações comprometedoras sobre várias figuras próximas de Muscat.