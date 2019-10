Democratas acusam Trump de obstrução do processo de destituição

A comissão democrata do Congresso que lidera o processo de destituição de Donald Trump intimou este sábado oficialmente a Casa Branca, exigindo a entrega de documentos que esclareçam os esforços do presidente dos EUA para pressionar a Ucrânia no caso da polémica investigação ao rival democrata Joe Biden. A intimação foi enviada após recusas reiteradas da presidência em revelar voluntariamente os dados relevantes do caso.

"Parece claro que o presidente escolheu a via do desafio, da obstrução e do encobrimento", pode ler-se na carta enviada à Casa Branca, na qual se alerta que uma recusa em obedecer, mesmo mediante ordens de Trump, "constitui prova de obstrução do processo de destituição da Câmara de Representantes".

Foi igualmente enviado um pedido de informações ao vice-presidente, Mike Pence, para esclarecer se ele ajudou Trump nos esforços para forçar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a interferir numa investigação a irregularidades numa empresa ucraniana onde um filho de Biden ocupou um cargo dirigente. Recorde-se que foram já reveladas provas de que Trump suspendeu ajuda militar à Ucrânia para forçar Zelensky a ceder.

Um segundo agente da CIA pondera denunciar oficialmente as pressões do presidente sobre a Ucrânia, reforçando a investigação para destituir Trump.O novo procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Ryaboshapka, anunciou que vai reabrir investigações ligadas à empresa energética na qual ocupou funções o filho de Joe Biden.O presidente Trump reagiu a críticas do republicano Mitt Romney chamando-lhe "idiota pomposo" que "não sabe ganhar".