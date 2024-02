Epidemia de dengue já matou pelo menos 75 pessoas no Brasil em 44 dias

A epidemia de Dengue que atinge o Brasil desde o início de 2024, e que o governo do presidente Lula da Silva continua a chamar de "surtos localizados", já matou pelo menos 75 pessoas. Os novos e alarmantes números foram divulgados na terça-feira pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Além dessas mortes já com confirmação oficial de que ocorreram devido a infeções por Dengue, as autoridades de Saúde investigam outros 217 óbitos com suspeita de ligação ao vírus.





As situações mais graves da epidemia estão na capital do país, Brasília, no Rio de Janeiro, que em apenas uma semana teve um aumento de 56% no número de infetados, na cidade de São Paulo e nos estados do Paraná, no sul do país, Minas Gerais e Espírito Santo, no sudeste, Goiás, no centro-oeste, e Acre, no extremo norte.

De acordo com o mesmo balanço parcial divulgado esta terça-feira pelo Ministério da Saúde, o número total de brasileiros infetados desde o início de janeiro já chegou a 512 mil. Esse número é quatro vezes maior do que o que foi registado em igual período do ano passado, dando uma dimensão da velocidade com que a Dengue se propaga no país, quando ainda se está a dois meses do período em que o mosquito transmissor mais se propaga.

Com as vacinas em número claramente insuficiente para todos os que precisariam ser imunizados, o governo central começou a vacinar inicialmente somente crianças, deixando de fora, entre outros, as pessoas mais idosas e, geralmente, mais vulneráveis.



Cidades como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo criaram centros exclusivos para atendimento a pessoas com sintomas de Dengue, e Brasília, além disso, montou um hospital de campanha e tendas de atendimento de urgência foram espalhadas pela cidade.