Mega apagão deixa metade do Brasil às escuras

Um gigantesco apagão nacional deixou esta terça-feira totalmente às escuras pelo menos 16 dos 27 estados brasileiros e afetou parcialmente também os outros. Os estados mais atingidos são os do norte e do nordeste do país, onde o blackout foi total.

Mas o apagão também foi sentido em estados do sul e do sudeste, como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. As pessoas ficaram presas em elevadores em cidades de todo o país, os metropolitanos de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte sofreram falhas e atrasos, e em muitas cidades os semáforos deixaram de funcionar.

Em teresina, capital do estado do Piauí, uma das cidades mais atingidas, no nordeste do país, o apagão foi total, empresas e lojas mandaram os seus funcionários para fora dos imóveis, o trânsito ficou um caos, e ambulâncias circulavam em alta velocidade por toda a cidade para socorrer pessoas trancadas em elevadores ou em outras situações de emergência. O apagão começou a ser sentido perto das 08h30 locais, 12h30 em Lisboa, e prolongou-se mais de uma hora depois, às 09h45, 13h45 na capital portuguesa.

Um comunicado preliminar divulgado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avançou que o mega apagão foi provocado por uma falha operacional ainda não determinada numa das linhas de transmissão. Segundo ele, quando o sistema tentou compensar essa falha procurando remanejar energia de outras regiões, o sistema todo entrou em colapso.

Perto das 09h50 locais, 13h50 pelo horário de Portugal Continental, parte da energia começou a ser reposta, mas até esse horário era de somente um terço do que havia sido perdido, o que mantinha muitas cidades pelo país todo sem luz. Entre os estados atingidos estão Amazonas, Acre, Piauí, Amapá, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Brasília, e pouco antes das 10 horas locais ainda não havia previsão de quando a situação seria totalmente resolvida.